تفاصيل قرض السلع المعمرة لأصحاب المعاشات في بنك مصر
يمنح بنك مصر لعملائه قرض السلع المعمرة وفق عدد من الشروط والمحددات لإتمام عملية التمويل.
يمنح قرض السلع المعمرة للمصريين في بنك مصر من خلال برامج التمويل الآتية:
- الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري.
- الموظفين بشهادة إثبات الدخل.
- أصحاب المهن/ الاعمال الحرة.
- أصحاب / مستحقي المعاشات ( بتعهد تحويل المعاش أو بدون).
- أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).
الشروط العامة لمنح القرض:
- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.
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- الحد الأقصى لقيمة القرض 500000 جنيه.
- الحد الأقصى لنسبة التمويل 100 %.
- الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهر.
المستندات الأساسية المطلوبة:
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.
- عرض أسعار السلعة / السلع معتمدا من المورد أو الموردين المتعاقدين مع البنك.
بالنسبة للموظفين:
- شهادة مفردات الراتب الشهري.
- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري ( في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل).
بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأعمال الحرة:
- صورة البطاقة الضريبية.
- ترخيص / تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة.
- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأعمال الحرة.
- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر او شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي او جمعية المحاسبين والمراجعين.
بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:
- بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش
- بيان بالمستفيدين من المعاش ( في حالة مستحقي المعاشات)
- تعهد بتحويل المعاش ( في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل )
مميزات إضافية:
- يمنح العميل وثيقة تأمين على الحياة مجانية طوال فترة عمر القرض.
- وتتم قروض ومرابحات السلع المعمرة بموجب الدخل الافتراضي للعملاء ذوي البطاقات الائتمانية طرف البنوك الأخرى داخل مصر من خلال برامج التمويل الآتية:
- الموظفين بالجهات الحكومية والقطاع العام والأعمال العام
- الموظفين بالقطاع الخاص.
- أصحاب المهن والأعمال الحرة.
الشروط العامة لمنح القرض:
- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.
- الحد الأقصى لقيمة القرض 3 أضعاف حد البطاقة الائتمانية المستخدمة بحد أقصى 150ألف جم جنيه.
- الحد الأقصى لنسبة التمويل 80 %.
- الحد الأقصى لمدة القرض 60 شهر.
المستندات الأساسية المطلوبة:
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز-كهرباء – مياه – تليفون (
- عرض أسعار السلعة / السلع معتمدا من المورد او الموردين المتعاقدين مع البنك..
- بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأعمال الحرة:
- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأعمال الحرة.
- ترخيص / تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة.
- صورة البطاقة الضريبية.
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