خطوات شراء الشهادات من الإنترنت البنكي في CIB

يبحث عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن خطوات شراء شهادات الادخار عبر خدمة الإنترنت البنكي.

وحدد مسئولون CIB الخطوات في شراء الشهادات من الأبلكيشن كما يلي:



- يسجّل العميل الدخول إلى حسابه الخاص بتطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول

- الضغط على رمز "إضافة (+)" الموجود بجوار قائمة "المدخرات والاستثمارات"

- الضغط على "شهادات الادخار/الودائع لأجل"

- الضغط على "طلب الآن" سواء بالنسبة لشهادات الادخار أو الودائع الأجل

- القيام بإضافة البيانات المطلوبة مثل: العملة، دورية صرف العائد، المدة، تعليمات الاستحقاق، حساب الخصم، مبلغ الايداع، واختر الحسابات التي سيتم خصم المبلغ منها، والمبلغ المودع فيها، وحساب الفائدة المراد إيداعه فيها

- راجع ملخص طلب شهادة الادخار أو الوديعة لأجل

- اقرأ الشروط والأحكام

- القيام بالموافقة على الشروط والأحكام

- الضغط على "تأكيد"

- تم إنشاء شهادة الادخار/الوديعة لأجل بنجاح.

طرح البنك التجاري الدولي cib حسابا جديدا بعنوان حساب التوفير wellsavers، حيث يقدم أفضل طريقة لزيادة المدخرات والحفاظ على صحة العملاء من خلال التأمين الطبي المحلي المقدم من إحدى شركات التأمين الكبرى.

مزايا حساب التوفير من البنك التجاري الدولي

دوريات صرف عائد متنوعة حيث يمكن الحصول العملاء على العائد يوميا أو شهريا أو ربع ثانوي، وكذلك تأمين طبي ثانوي محلي وبطاقة تأمين طبي لتقديمها في شبكات المستشفيات التابعة لشركة التأمين.

وأما عن خصائص الحساب فهي كالتالي:

الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 250 ألف جنيه.

أما عن العائد يوميا فهو 9% وشهريا 10% وربع سنوي 11%.

والرسوم الإدارية الشهرية 250 جنيها ورسوم فتح الحساب 1000 جنيه.

ومن جانب آخر يقدم البنك التجاري الدولي CIB حساب بداية الجاري للعملاء من أصحاب الشركات والمهن الحرة حيث يأتي ضمن باقة خدمات متنوعة يتم تقديمها لتلك الفئة من العملاء.

يتيح CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل، وذلك من خلال التالي:

رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريا)

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

إعفاء من رسوم فتح الحساب

اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online

إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع

الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه

الحد الشهري لمعاملات الخصم على الحساب 200 ألف جنيه

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