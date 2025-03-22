إجراءات جديدة من المركزي التركي لدعم الليرة بعد انخفاضها 11%

لجأ البنك المركزي التركي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم الليرة التركية بعد انخفاضها فى الفترة الاخيرة.

وأعلن البنك المركزى تدخلا قياسيا لدعم الليرة، وذلك عقب اعتقال الرئيس رجب طيب أردوغان لمنافسه السياسي، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مما أثار أزمة سياسية أدت إلى هروب المستثمرين وانخفاض العملة.

وأعلن البنك عن إنفاق 12 مليار دولار لدعم الليرة التركية بعد انخفاضها وتراجعها.

التدخل الاكبر فى تاريخ البنك المركزى

ويُعد هذا التدخل الأكبر في تاريخ البنك المركزي، إذ تجاوز بأربعة أضعاف أي تحرك سابق مسجَّل. وجاء ذلك بعدما هوت الليرة بنسبة تصل إلى 11% أمام الدولار الأميركي، مسجلةً أدنى مستوى لها على الإطلاق، عقب خطوة أردوغان ضد إمام أوغلو التي أثارت موجة هروب من الأسواق التركية.

اجراءات البنك المركزى برفع اسعار الفائدة لدعم الاقتصاد

قرر البنك المركزي التركي رفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 46% من 44%، وذلك في اجتماع مفاجئ اليوم الخميس.

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