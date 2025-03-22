السبت 22 مارس 2025
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اقتصاد

واتساب يعمل على تحديث إرسال الصورة الثابتة أو المتحركة

واتساب، فيتو
واتساب، فيتو

ميزه جديدة يعمل على تطويرها تطبيق وتس اب خلال الفترة المقبلة لمستخدمي أجهزة أندرويد بمشاركة الصور المتحركة في المحادثات الفردية والمجموعات والقنوات.

 

 

والصور المتحركة (Motion Photos) هي نوع من تنسيقات الوسائط التي تلتقط لحظة حركة قصيرة قبل التقاط الصورة الثابتة وبعدها.

وعلى عكس الصور التقليدية، تتضمن الصور المتحركة بضع ثوانٍ من الفيديو والصوت. وتحظى هذه الميزة بشعبية خاصة على بعض الأجهزة المحمولة، حيث تسد الفجوة بين الصور ومقاطع الفيديو من خلال إضافة لمسة من الحركة إلى اللقطات الثابتة.

ويهدف دعم "واتساب" المقبل للصور المتحركة إلى توسيع إمكانيات مشاركة الوسائط في التطبيق، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات "واتساب".

 زر جديد مخصص للصور المتحركة

 

وعند فتح صفحة معرض الصور والفيديوهات في تطبيق "واتساب"، سيظهر زر جديد مخصص للصور المتحركة، وسيُتيح هذا الزر للمستخدمين خيار إرسال الصورة الثابتة أو المتحركة، إن وُجدت.

وتتوفر ميزة التقاط الصور المتحركة بشكل شائع بعدة هواتف مثل هواتف جالاكسي الذكية من شركة سامسونج حيث تحمل الاسم نفسه "Motion Photo".

أما في أجهزة "بيكسل" من "جوجل"، غالبًا ما يُشار إلى هذه الميزة باسم "Top Shot" أو "Motion Photos". وتقدم شركة أبل أيضًا ميزة مشابهة تُسمى "Live Photos" لهواتف آيفون، ويتوفر دعمها بالفعل على تطبيق "واتساب" لنظام تشغيل "iOS" لهواتف آيفون.

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