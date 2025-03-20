البنك المركزي التركي يرفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 46%

قرر البنك المركزي التركي رفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 46% من 44%، وذلك في اجتماع مفاجئ اليوم الخميس.

ويهدف القرار لدعم الليرة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الأسواق المالية بعد الاعتقال المفاجئ للمنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقررت اللجنة رفع سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 46%. وثبت البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي "سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع" وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 42.5% و41% على التوالي.



اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي

عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، اليوم الخميس، اجتماع مفاجئ لمناقشة "أحدث التطورات التي تمر بها الأسواق المالية، وبغية تقييم المخاطر التي قد تُشكلها هذه التطورات على توقعات التضخم، والإجراءات المتخذة لدعم السياسة النقدية المتشددة"، وفق البيان الصادر عن البنك المركزي.

تشديد موقف السياسة النقدية في حال توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم



وأكد البنك المركزي أنه "سيتم تشديد موقف السياسة النقدية في حال توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم". وأضاف: "بهدف الحفاظ على الأداء السليم للأسواق المالية، سيتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر".

وعقب هذه الخطوة، تخلت الليرة التركية عن خسائرها لتحقق مكاسب، لترتفع 0.1% عند 37.92 مقابل الدولار في الساعة 5:40 مساءً في إسطنبول.



تجدر الإشارة إلى أن ضربت موجة ذعر بيعي الأصول التركية، أمس الأربعاء، ليهبط سعر صرف الليرة 11% إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، عند 41.3 ليرة مقابل الدولار، وذلك عقب اعتقال السلطات لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. ما أجبر المصارف التركية على بيع حوالي 8 مليارات دولار حتى منتصف الأربعاء لدعم عملة البلاد، ما أدّى لتقليص تراجع سعر صرفها إلى 37.7 ليرة مقابل الدولار. وبلغ سعر صرف الليرة اليوم الخميس 38 مقابل الدولار.

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