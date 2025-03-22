تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع المنصرم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في الأسبوع الثالث من مارس

حيث شهدت أسواق المال العربية أداءً متباينًا خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس، ففي حين حقق بعضها مكاسب متفاوتة سجلت أخرى تراجعات بفعل عوامل مختلفة مع اختلاف حركة السيولة، وتباين معنويات المستثمرين،وتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي في ظل جملة من التطورات المرتبطة بتصاعد حالة عدم اليقين بالأسواق.



كما أن تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي لم يكن له أثر يذكر بسبب الأحوال الجيوسياسية غير مستقرة.



ففي الإمارات



تماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5099.8 نقطة منخفضًا بـ0.79%، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام عند مستوى 9368.43 نقطة منخفضًا 0.53% خلال أسبوع.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بنحو 8.85 مليارات درهم، موزعة بواقع 6.2 مليارات درهم في سوق أبوظبي و2.6 مليار درهم في سوق دبي وذلك بعد التداول على 2.6 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 145.6 ألف صفقة



واستحوذ سهما إعمار العقارية وإعمار للتطوير على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بسيولة جاوزت 1.2 مليار درهم تعادل 45.8% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 2.6 مليار درهم.



وفي أسبوع تصدر سهم شعاع كابيتال ارتفاعات سوق دبي بـ8%،وارتفعت أسهم وطنية إنترناشيونال 4.8% ودريك آند سكل 4.1% والأنصاري للخدمات المالية 3.02% وتاكسي دبي 2.85% وإعمار العقارية 2.3% في المقابل تراجعت أسهم الخليج للملاحة 8.3% واكتتاب القابضة 6.5% والإمارات للاستثمار 6% وتيكوم 4.8% وأمان 4.2% ودبي الإسلامي 4.1%.

وفي المملكة العربية السعودية

أنهى مؤشر البورصة السعودية تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مارس مرتفعًا بنسبة 0.29% بعدما أضاف 34.44 نقطة ليغلق عند مستوى 11,760.32 نقطة، مقارنة مع 11,725.88 نقطة الأسبوع الماضي، بينما تراجعت القيمة السوقية إلى 9.566 تريليونات ريال سعودي (مقابل 9.606 تريليونات ريال الأسبوع الماضي). كما تراجعت كمية التداول إلى 1.141 مليار سهم وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 26.541 مليار ريال، عبر 2,356,857 صفقة.

وفي بورصة قطر



تراجع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.76%،منهيًا التعاملات عند 10,343.68 نقطة مقابل 10,423.18 نقطة الأسبوع الماضي.

و تراجع رأس المال السوقي إلى 605.841 مليارات ريال قطري مقابل 608,799 مليارات ريال قطري الأسبوع السابق وبلغت قيم التداول خلال الأسبوع نحو 2.211 مليار ريال مقارنة مع 1.911 مليار ريال الأسبوع الماضي وحجم التداول 861,140,031 سهمًا عبر 137,814 صفقة.

وفي الكويت



ولا يزال المؤشر العام لبورصة الكويت دون مستويات الـ 8 آلاف بعدما فقدها الأسبوع الماضي لينهي تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 7,988.41 نقطة، لكنه سجل ارتفاع بنحو 0.84% مقارنة مع مستوى إغلاق الأسبوع السابق عند 7,907.97 نقاط.

وبلغت رسملة السوق 47.275 مليار دينار كويتي مقارنة مع 46,798 مليار دينار كويتي الأسبوع الماضي.

وتراجعت أحجام التداول إلى 1.334 مليار سهم مقارنة مع 2.117 مليار سهم الأسبوع الماضي بقيمة تداول 375.982 مليون دينار عبر 82926 صفقة.

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