نشطاء عن طرح علبة كعك العيد بـ 16500 جنيه: "المقدم كام والاقساط على كام سنة"

طرحت إحدى العلامات التجارية العاملة فى قطاع الأغذية والمخبوزات علبة كحك وبسكويت بسعر مرتفع للغاية ، تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

علبة الكحك التى طرحتها الشركة العاملة فى مجال الكحك والبسكويت وصل سعرها إلى 16500 جنيه للعلبة، وهو ما اعتبره البعض سعرا مبالغا فيه للغاية فى الوقت التى يصل سعر بعض العلب فى السوق المحلى من 760 إلى 1475 وبعض الأحيان يصل إلى 2475 جنيها حسب احتياجات العميل وحسب المحلات التى توفر علب باحجام مختلفة.

وسخر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى من سعر العلبة المطروحة قائلا "هو دا سعر العلبة ولا سعر المحل" بينما علق آخر:" المقدم كام والأقساط على كام سنة". وذلك للدلالة على ارتفاع سعر العبوة المطروحة.

علبة كحك وبسكويت بسعر 16500 جنيه، فيتو

فى سياق متصل رصدت “ فيتو" أسعار الكحك والبسكويت ( العلب) فى الأسواق مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

بلغ سعر علبة كحك العيد ميكس فاخر وزن 2 كيلو عدد 121 قطعة نحو 1475 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك وبسكويت مشكل وزن 2.5 كيلو نحو 760 جنيهًا.

تراوح سعر علبة كعك وبسكويت مشكل وزن 3 كيلوات من 875 إلى 900 جنيه.

تراوح سعر علبة كعك وبسكويت ميكس وزن 4 كيلوات عدد 242 قطعة من 1250 إلى 1475 جنيه.

بلغ سعر علبة مشكل كحك وزن 4.5 كيلو نحو 2475 جنيهًا.

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