أخبار الحوادث اليوم: تصالح عمرو السولية وعضو بالنادي الأهلي.. انهيار جزئي لمنزل في بولاق أبو العلا.. وقرار قضائي بشأن المتهمة بقتل الطفلة مكة وتقطيع جثتها بمنشأة القناطر
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
تصالح عمرو السولية وعضو بالنادي الأهلي بعد مشادة عدم خوض مباراة القمة
تنازل أحد أعضاء النادي الأهلي عن اتهامه لعمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، بالسب والقذف وتصالح الطرفان.
الأمن يكشف ملابسات فيديو سحل وتمزيق جسد عامل بدمياط
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بدمياط.
قرار قضائي بشأن المتهمة بقتل الطفلة مكة وتقطيع جثتها بمنشأة القناطر
قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهمة بقتل الطفلة مكة، وتقطيع جثتها إلى أشلاء، وذلك بعد العثور على بقايا جثمانها داخل كرتونة بشقة سكنية في منطقة وردان بمركز منشأة القناطر، عقب اختفائها خلال لهوها مع أطفال الجيران أمام منزلها، بالسجن المشدد 18 سنة مع الشغل.
انهيار جزئي لمنزل في بولاق أبو العلا دون إصابات
شهدت منطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة انهيار أجزاء من منزل مكون من طابقين، دون وقوع أي إصابات.
عامل ينهي حياته بالقفز من الطابق الخامس في الوراق
أقدم عامل في العقد السادس من عمره على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الخامس بمنطقة الوراق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
القبض على تاجر مخدرات متهم بغسل 100 مليون جنيه في المنيا
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنيا؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
القبض على عصابة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
ضبط عامل سرق شيشة إلكترونية من داخل محل تجاري في المنصورة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة متعلقات من داخل محل تجارى بإحدى المناطق بمدينة المنصورة بالدقهلية مدعيًا تكرار وقائع السرقة بعدة محال تجارية بذات المنطقة.
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اصطدام جرار زراعي بملاكي في طلخا
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات تداول مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد "جرار زراعي"، بالاصطدام بسيارة ملاكي عدة مرات عمدًا وإحداث تلفيات بها وفراره هاربًا، وتبين وجود خلافات سابقة بينهما، وتم ضبطهما.
إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي
أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
طبيب أسنان ينهي حياته داخل فندق شهير بالهرم
أقدم طبيب أسنان في العقد السادس من عمرِه على الانتحار بقطع شرايينه بـ"كتر" داخل حمام فى أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الهرم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
20 مايو، الحكم على 6 مسؤولين في رئاسة حي البساتين بتهمة الرشوة
حجزت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 6 مسؤولين من رئاسة حي البساتين في واقعة اتهامهم بتقاضي رشوة وذلك لجلسة 20 مايو للفصل في الدعوى.
إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى طريق السويس الصحراوي
أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق السويس الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
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