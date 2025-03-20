أخبار الحوادث اليوم: تصالح عمرو السولية وعضو بالنادي الأهلي.. انهيار جزئي لمنزل في بولاق أبو العلا.. وقرار قضائي بشأن المتهمة بقتل الطفلة مكة وتقطيع جثتها بمنشأة القناطر

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تنازل أحد أعضاء النادي الأهلي عن اتهامه لعمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، بالسب والقذف وتصالح الطرفان.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بدمياط.

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهمة بقتل الطفلة مكة، وتقطيع جثتها إلى أشلاء، وذلك بعد العثور على بقايا جثمانها داخل كرتونة بشقة سكنية في منطقة وردان بمركز منشأة القناطر، عقب اختفائها خلال لهوها مع أطفال الجيران أمام منزلها، بالسجن المشدد 18 سنة مع الشغل.

شهدت منطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة انهيار أجزاء من منزل مكون من طابقين، دون وقوع أي إصابات.

أقدم عامل في العقد السادس من عمره على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الخامس بمنطقة الوراق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنيا؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة متعلقات من داخل محل تجارى بإحدى المناطق بمدينة المنصورة بالدقهلية مدعيًا تكرار وقائع السرقة بعدة محال تجارية بذات المنطقة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات تداول مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد "جرار زراعي"، بالاصطدام بسيارة ملاكي عدة مرات عمدًا وإحداث تلفيات بها وفراره هاربًا، وتبين وجود خلافات سابقة بينهما، وتم ضبطهما.

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

أقدم طبيب أسنان في العقد السادس من عمرِه على الانتحار بقطع شرايينه بـ"كتر" داخل حمام فى أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الهرم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حجزت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 6 مسؤولين من رئاسة حي البساتين في واقعة اتهامهم بتقاضي رشوة وذلك لجلسة 20 مايو للفصل في الدعوى.

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق السويس الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.