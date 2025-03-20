الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

انهيار جزئي لمنزل في بولاق أبو العلا دون إصابات

انهيار جزئي لمنزل
انهيار جزئي لمنزل في بولاق أبو العلا دون إصابات

شهدت منطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة انهيار أجزاء من منزل مكون من طابقين، دون وقوع أي إصابات.


انهيار جزئى لمنزل بولاق أبوالعلا 
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من منزل بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط جزء من سقف من الطابق الثاني على الطابق الأول لمنزل مكون من طابقين، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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