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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اصطدام جرار زراعي بملاكي في طلخا

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات تداول مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد "جرار زراعي"، بالاصطدام بسيارة ملاكي عدة مرات عمدًا وإحداث تلفيات بها وفراره هاربًا، وتبين وجود خلافات سابقة بينهما، وتم ضبطهما.

 

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اصطدام جرار زراعي بملاكي فى طلخا

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد "جرار زراعي"، بالاصطدام بسيارة ملاكي عدة مرات عمدًا وإحداث تلفيات بها وفراره هاربًا.

 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية بحدوث مشاجرة بين شخصين بمدينة طلخا لخلافات سابقة بينهما تبادلا خلالها التعدي بالضرب على بعضهما البعض، نتج عن ذلك إصابة المشكو فى حقه بسحجات بالوجه قام على إثرها بقيادة جرار زراعي ملك والده "بدون لوحات معدنية" والاصطدام بسيارة الآخر وإحداث تلفيات بها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد الجرار وطرفي المشاجرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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فيديو اصطدام جرار زراعي بملاكي فى طلخا فيديو اصطدام جرار زراعي بملاكي وزارة الداخلية مدينة طلخا

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