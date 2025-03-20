الأمن يكشف ملابسات فيديو سحل وتمزيق جسد عامل بدمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بدمياط.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب مستخدمًا سلاح أبيض بإحدى القرى بدمياط.

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة دمياط بلاغا يفيد بحدوث مشادة بدائرة المركز بين طرف أول عامل بمقهى "مصاب بجرح طعنى بالجسم"، وطرف ثان عامل "مصاب بجرح قطعى بالوجه"؛ تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بأسلحة بيضاء وإحداث ما بهما من إصابات، وذلك بسبب إصرار الأخير بالجلوس خارج المقهى محل عمل الأول ورفض الأول ذلك.



وتمكن رجال المباحث، من ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة فى حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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