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حوادث

20 مايو، الحكم على 6 مسؤولين في رئاسة حي البساتين بتهمة الرشوة

محاكمة
محاكمة

حجزت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 6 مسؤولين من رئاسة حي البساتين في واقعة اتهامهم بتقاضي رشوة وذلك لجلسة 20 مايو للفصل في الدعوى.

توسطوا في تقديم مبلغ الرشوة 

وأحالت النيابة العامة أوراق الدعوى للمحاكمة، وأوضحت النيابة أن المتهمين من الثاني حتى السادس، توسطوا في تقديم مبلغ الرشوة موضوع بند الاتهام أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا مدير إدارة التنظيم برئاسة حي البساتين، طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته والإخلال بها بأن طلب وأخذ لنفسه من علاء أحمد الوساطة المتهمين من الثاني حتى السادس 100 ألف جنيه مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة أعمال البناء المخالفة بالعقار رقم 8248 المجاورة الثامنة مدينة المعراج السفلى بنطاق حي البساتين.

أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

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