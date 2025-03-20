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حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

حادث طريق أسيوط الغربي 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي الصحراوي في الفيوم، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.



وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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