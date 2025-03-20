إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى طريق السويس الصحراوي

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق السويس الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث طريق السويس الصحراوى اليوم

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق السويس الصحراوى ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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