القبض على تاجر مخدرات متهم بغسل 100 مليون جنيه في المنيا

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنيا؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

القبض على تاجر مخدرات غسل 100 مليون جنيه بالمنيا

وكشفت التحريات غسل الأموال عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات) وقد قدرت تلك الممتلكات بحوالى (100 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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