تصالح عمرو السولية وعضو بالنادي الأهلي بعد مشادة عدم خوض مباراة القمة

تنازل أحد أعضاء النادي الأهلي عن اتهامه لعمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، بالسب والقذف وتصالح الطرفان.

ووفقًا للتحريات الأولية، نشبت مشادة كلامية حادة بين الطرفين أثناء مغادرة فريق النادي الأهلي من البوابة، حيث تبادلا الاتهامات بالسب والقذف باستخدام ألفاظ خادشة للحياء.

وأشارت التحريات إلى أن الخلاف بدأ بسبب اعتراض العضو على قرار عدم خوض مباراة القمة، مما أدى إلى تصاعد الأصوات ووصول الأمر إلى تبادل الاتهامات.

كان العضو قد تقدم بمحضر مضاد يتهم فيه عمرو السولية بالسب والقذف ومحاولة الاعتداء عليه داخل فرع النادي بمدينة نصر، وذلك على خلفية انسحاب الأهلي من مباراة الزمالك. وأضاف العضو في بلاغه أنه أثناء معاتبته للاعب بسبب قرار الانسحاب، قام السولية بسبه وقذفه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية، حيث تم الاستماع إلى أقوال الطرفين والشهود، كما تم طلب تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل أجواء متوترة داخل النادي الأهلي عقب قرار إدارة النادي بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك، مما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير وأعضاء النادي.

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