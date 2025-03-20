القبض على عصابة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على عملاء إحدى شركات الدفع الإلكتروني من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء التابعة للشركة، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالي، وعدد 6 شرائح لخطوط هواتف محمولة، عدد 6 هواتف محمولة وجهاز لاب توب بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

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