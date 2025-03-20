طبيب أسنان ينهي حياته داخل فندق شهير بالهرم

أقدم طبيب أسنان في العقد السادس من عمرِه على الانتحار بقطع شرايينه بـ"كتر" داخل حمام فى أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الهرم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

العثور علي جثة طبيب أسنان داخل فندق شهير بالهرم

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من مسئول أحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم شرطة الهرم، يفيد بالعثور على جثة طبيب أسنان داخل الحمام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على طبيب أسنان شهير في العقد السادس ملقاة على الأرض داخل حمام وبجواره "كتر" وشاريين يده مقطعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وأضاف الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جودِه».

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