الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

عامل ينهي حياته بالقفز من الطابق الخامس في الوراق

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أقدم عامل في العقد السادس من عمره على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الخامس بمنطقة الوراق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

العثور على جثة أسفل عقار بالوراق

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة عامل أسفل عقار بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل في العقد السادس من عمره به كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.


وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار بالقفز من الطابق الخامس بسبب مروره بحالة نفسية سيئة واكتئاب، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تحذير الأزهر
وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».


وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

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