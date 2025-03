جامعة الإسماعيلية الأهلية تعقد الاجتماع التحضيري لمؤتمرها حول التنمية المستدامة

ترأس الدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية، الاجتماع التحضيري الثاني لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر الطلابي البحثي الأول للجامعة.

دور الجامعة في التنمية المستدامة

يُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، ويحمل عنوان "دور الجامعة في التنمية المستدامة والمجتمعية" The Role of The University in Sustainable and Community Development، في إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمي وتعزيز مشاركة طلابها في المشروعات البحثية ذات البعد التنموي.

جانب من الاجتماع،فيتو

تشكيل لجنة عليا للمؤتمر

وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور عادل حسن عن تشكيل اللجنة العليا للمؤتمر، والتي تتولى الإشراف على كافة مراحل الإعداد والتنظيم، حيث يترأس المؤتمر بصفته نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وتتولى الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، مهام مقرر المؤتمر، فيما تم تعيين الدكتور تامر حسنين، منسق برامج كلية الصيدلة، والدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية، سكرتيرين للمؤتمر.

وستتولى اللجنة وضع الأطر التنظيمية للمؤتمر، ومتابعة آليات التنفيذ لضمان تحقيق أهدافه الأكاديمية والمجتمعية.

إقامة المرحلة الأولى من التحضيرات

وأوضح رئيس المؤتمر الذى سيقام بجامعة الإسماعيلية أن المرحلة الأولى من التحضيرات ستشمل قيام المنسقين بالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مختلف الكليات لتجهيز الأبحاث العلمية التي سيتم نشرها في المؤتمر.

كما أشار إلى أن المؤتمر سينقسم إلى ثلاثة قطاعات بحثية رئيسية، تشمل القطاع الطبي، قطاع العلوم الإنسانية، والقطاع الهندسي، حيث ستتناول الأبحاث العلمية المقدمة في هذه القطاعات موضوعات متخصصة، تتراوح بين الأبحاث الأصلية (Research Articles)، المقالات المرجعية (Review Articles)، ومقترحات الأبحاث (Research Proposals)، على أن يتم تقييم جميع الأبحاث وفق معايير أكاديمية دقيقة لضمان توافقها مع أهداف المؤتمر ومحاور التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور عادل حسن أن التحضيرات تتضمن تنظيم سلسلة من ورش العمل العلمية التي ستُعقد على مرحلتين، الأولى قبل انطلاق المؤتمر، والثانية أثناء انعقاد فعالياته، حيث سيتم تقديم مجموعة من الموضوعات البحثية التي تخدم التنمية المستدامة، مما يسهم في تأهيل الطلاب وإكسابهم مهارات البحث العلمي، إلى جانب توجيههم نحو قضايا ذات تأثير مجتمعي واضح.

أما فيما يتعلق بدور المنسقين، فقد أكد رئيس المؤتمر أن المهام المنوطة بهم تشمل تجميع الملخصات البحثية المقدمة من الطلاب لإصدار كتيب رسمي للمؤتمر، يتضمن جميع المشروعات البحثية المشاركة، إلى جانب الإشراف على تقييم الأبحاث واختيار المتميز منها، حيث سيتم ترشيح الطلاب المتميزين من بين المصعدين في المؤتمرات البحثية الثلاث السابقة التي نظمتها الكليات، وذلك لضمان مشاركة قوية في المؤتمر الأول للجامعة، مما يعكس جودة الإنتاج البحثي ويعزز التنافسية الأكاديمية بين الطلاب.

واختتم الدكتور عادل حسن الاجتماع بالتأكيد على أن المؤتمر يمثل محطة علمية هامة في مسيرة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث يسهم في تعزيز ثقافة البحث العلمي بين الطلاب، ويدعم الابتكار والإبداع في مواجهة التحديات المجتمعية.

وشدد على أهمية مشاركة الطلاب بفعالية في المؤتمر والاستفادة من هذه الفرصة لإبراز قدراتهم البحثية والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

