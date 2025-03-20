الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الإسماعيلية الأهلية تعقد الاجتماع التحضيري لمؤتمرها حول التنمية المستدامة

الاجتماع التحضيري
الاجتماع التحضيري لمؤتمر حول التنمية المستدامة

 ترأس الدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية، الاجتماع التحضيري الثاني لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر الطلابي البحثي الأول للجامعة.  

جامعة القناة تنظم ندوة حول مكانة المرأة في الأديان السماوية (صور)

جامعة القناة تصعد لدور الثمانية لنهائيات خماسي القدم بالإسكندرية (صور)

دور الجامعة في التنمية المستدامة 

 يُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، ويحمل عنوان "دور الجامعة في التنمية المستدامة والمجتمعية" The Role of The University in Sustainable and Community Development، في إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمي وتعزيز مشاركة طلابها في المشروعات البحثية ذات البعد التنموي. 

 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

تشكيل لجنة عليا للمؤتمر 

 وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور عادل حسن عن تشكيل اللجنة العليا للمؤتمر، والتي تتولى الإشراف على كافة مراحل الإعداد والتنظيم، حيث يترأس المؤتمر بصفته نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وتتولى الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، مهام مقرر المؤتمر، فيما تم تعيين الدكتور تامر حسنين، منسق برامج كلية الصيدلة، والدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية، سكرتيرين للمؤتمر.  

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

وستتولى اللجنة وضع الأطر التنظيمية للمؤتمر، ومتابعة آليات التنفيذ لضمان تحقيق أهدافه الأكاديمية والمجتمعية. 

 

إقامة المرحلة الأولى من التحضيرات 

وأوضح رئيس المؤتمر الذى سيقام بجامعة الإسماعيلية أن المرحلة الأولى من التحضيرات ستشمل قيام المنسقين بالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مختلف الكليات لتجهيز الأبحاث العلمية التي سيتم نشرها في المؤتمر.  

 

كما أشار إلى أن المؤتمر سينقسم إلى ثلاثة قطاعات بحثية رئيسية، تشمل القطاع الطبي، قطاع العلوم الإنسانية، والقطاع الهندسي، حيث ستتناول الأبحاث العلمية المقدمة في هذه القطاعات موضوعات متخصصة، تتراوح بين الأبحاث الأصلية (Research Articles)، المقالات المرجعية (Review Articles)، ومقترحات الأبحاث (Research Proposals)، على أن يتم تقييم جميع الأبحاث وفق معايير أكاديمية دقيقة لضمان توافقها مع أهداف المؤتمر ومحاور التنمية المستدامة. 

وأضاف الدكتور عادل حسن أن التحضيرات تتضمن تنظيم سلسلة من ورش العمل العلمية التي ستُعقد على مرحلتين، الأولى قبل انطلاق المؤتمر، والثانية أثناء انعقاد فعالياته، حيث سيتم تقديم مجموعة من الموضوعات البحثية التي تخدم التنمية المستدامة، مما يسهم في تأهيل الطلاب وإكسابهم مهارات البحث العلمي، إلى جانب توجيههم نحو قضايا ذات تأثير مجتمعي واضح. 

أما فيما يتعلق بدور المنسقين، فقد أكد رئيس المؤتمر أن المهام المنوطة بهم تشمل تجميع الملخصات البحثية المقدمة من الطلاب لإصدار كتيب رسمي للمؤتمر، يتضمن جميع المشروعات البحثية المشاركة، إلى جانب الإشراف على تقييم الأبحاث واختيار المتميز منها، حيث سيتم ترشيح الطلاب المتميزين من بين المصعدين في المؤتمرات البحثية الثلاث السابقة التي نظمتها الكليات، وذلك لضمان مشاركة قوية في المؤتمر الأول للجامعة، مما يعكس جودة الإنتاج البحثي ويعزز التنافسية الأكاديمية بين الطلاب. 

واختتم الدكتور عادل حسن الاجتماع بالتأكيد على أن المؤتمر يمثل محطة علمية هامة في مسيرة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث يسهم في تعزيز ثقافة البحث العلمي بين الطلاب، ويدعم الابتكار والإبداع في مواجهة التحديات المجتمعية.

وشدد على أهمية مشاركة الطلاب بفعالية في المؤتمر والاستفادة من هذه الفرصة لإبراز قدراتهم البحثية والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القناة جامعة قناة السويس جامعة الإسماعيلية الأهلية المؤتمر الطلابي البحثي الأول لجامعة الإسماعيلية

مواد متعلقة

جامعة الإسماعيلية تنظم زيارات ميدانية لتعزيز مهارات طلاب تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (صور)

محافظ الإسماعيلية يهنئ محافظ جنوب سيناء ومواطني المحافظة بالعيد القومي

قصة كفاح  ليلي عبد العاطي الأم المثالية بالإسماعيلية (بث مباشر)

ليلي عبد العاطي الأم المثالية بالإسماعيلية: عرفت الخبر من فيتو وهذه حكايتي

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

خلافات محمد سامي في صناعة الدراما، 2011 بداية الأزمات و«المتحدة» أطاحت به

بعد توعد ترامب بإبادتهم، توفيق عكاشة يكشف مخططا أمريكيا لضرب الحوثيين بأسلحة أقرب للنووية

شنط وأحذية آخر ما تبقى من ضحايا سقوط سقف غرفة دروس خصوصية على تلاميذ بالدقهلية (صور)

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم، أبرزها بشأن مستشفى هرمل

بعد ارتفاعها لرقم قياسي، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس

منها الاعتكاف والتهجد، ما الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان؟

حالة الطقس اليوم، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والعظمى في القاهرة 21

منوعات

المزيد

بن ستيلر: أتمنى تجديد آبل مسلسل SEVERANCE لموسم ثالث

طريقة مبتكرة لنقل الصوت دون استخدام سماعات، ما القصة؟

ديمي مور تحتفل بعيد ميلاد بروس ويليس الـ 70 (صور)

يهود حريديم يهاجمون مسؤولًا إسرائيليًّا وعائلته ويقلبون سيارته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بعد ارتفاعها لرقم قياسي، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

المزيد

انفوجراف

في 5 جمل.. اتعلم فن "قلب الترابيزة" مع عصام عمر في نص الشعب اسمه محمد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، دروس مستفادة من هزيمة المسلمين في موقعة الجسر

منها الاعتكاف والتهجد، ما الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان؟

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بقدوم خير كثير

المزيد
الجريدة الرسمية