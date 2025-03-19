جامعة القناة تنظم ندوة حول مكانة المرأة في الأديان السماوية (صور)

نظمت جامعة قناة السويس، ندوة موسعة حول مكانة المرأة في الأديان السماوية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

وأشار إلى أن تنظيم الندوة يأتي بالتزامن مع يوم المرأة المصرية، واقتراب عيد الأم، واليوم العالمي للمرأة، تأكيدًا على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة في المجتمع، وما تحظى به من تكريم في مختلف الأديان السماوية.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

أبرز الحضور خلال الندوة

شهدت الندوة مشاركة فاعلة من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القناة تحت إشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بإشراف الدكتورة اعتدال عباس، مدير الوحدة، ومركز الإعلام بالإسماعيلية بإشراف سماح وهدان، مدير المركز، وبيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، بحضور الشيخ أشرف السعيد، الأمين العام لبيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، والقس أغاثون ميشيل، كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب إدارة الاتصالات والمؤتمرات بإشراف الأستاذة إيفون حبيب، مدير الإدارة.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

مكان عقد الندوة

عقدت الندوة بكلية الصيدلة بحضور 74 طالبًا، بإشراف تنفيذي وحضور الدكتور إسماعيل دهشان، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جانبه رحب الدكتور إسماعيل عوض الله بالمحاضرين، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لموضوع الندوة التي تناولت مكانة المرأة في الأديان السماوية، ودورها في المجتمع، وأهمية الأم المصرية في التربية وتنشئة الأجيال.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

رؤى الشرائع السماوية للمرأة

خلال الندوة، استعرضت الدكتورة اعتدال عباس الرؤى المشتركة للشرائع السماوية حول صورة ومكانة المرأة في المجتمع، موضحة كيف كرمت الأديان السماوية المرأة وأكدت على حقوقها وواجباتها، كما شددت على أهمية احترام الأبناء للآباء لضمان توفير مناخ أسري ناجح، وأبرزت ضرورة بناء علاقات أسرية إيجابية بين الأبوين لتحقيق استقرار الأسرة والمجتمع وصلاح الأبناء.

كما شهدت الندوة نقاشًا مفتوحًا مع الطلاب حول دور المرأة، وشارك في الحوار عدد من طلاب الفرقة الأولى بكلية الصيدلة.

مناقشة قضية المساواة الإنسانية

من جانبه، تناول الشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى، قضية المساواة في الإنسانية والتكريم التي أقرها الإسلام، موضحًا الحقوق والواجبات التي منحها الإسلام للمرأة، بما في ذلك حقها في العمل، واختيار الزوج، ودورها الأساسي في الأسرة كأم وزوجة وابنة.

فيما تحدث القس أغاثون ميشيل عن مكانة المرأة في العهد القديم بالكتاب المقدس، وتعاليم السيد المسيح حول وحدة الأسرة، إلى جانب استعراض دور المرأة في العهد الجديد بالكتاب المقدس، مشيرًا إلى اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتنمية دور المرأة وتوعيتها.

جاءت الندوة لتؤكد على أهمية مكانة المرأة في الأديان السماوية والدور الذي تلعبه في بناء المجتمع، من خلال دعمها وتقدير دورها في كافة المجالات، وهو ما تجسد في الحوارات والنقاشات البناءة التي شهدتها الندوة بمشاركة فعالة من الطلاب.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.