الثلاثاء 11 مارس 2025
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انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسماعيلية (صور)

انطلاق ليالي رمضان
انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية، فيتو

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسماعيلية خلال الفترة من فبراير حتى 19 فبراير 2025  ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والمعدة من قبل وزارة الثقافة.  

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بدء فعاليات الليلة الأولى 

بدأت الليلة الأولى بالعروض فنية لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التي قدمت باقة متنوعة من الراقصات المستوحاة من تراث الشارع الإسماعيلي منها الصيادين، ضمضم، بتغني لمين، التنورة.  

جانب من الليالى،فيتو
جانب من الليالي، فيتو
جانب من الليالى،فيتو
جانب من الليالي، فيتو
جانب من الليالى،فيتو
جانب من الليالي، فيتو

عروض فنية لفرقة الفنون الشعبية

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية للأطفال مجموعة من الراقصات منها عدى النهار علينا، والسمسمية، ساره الليل. 

جانب من الليالى،فيتو
جانب من الليالي، فيتو
جانب من الليالى،فيتو
جانب من الليالي، فيتو
جانب من الليالى،فيتو
جانب من الليالي، فيتو

قدمت فرقة مسرح العرائس فقرات توعوية للأطفال عن سلبيات وايجابيات الموبيل والإنترنت، وأولى ورشة طي الورق الملون والاشغال الفنية، وورشة عمل فانوس علي شكل كارت مجسم من خلال أساليب طي الورق المختلفة باستخدام الورق الملون، وتم عمل مروحه مع اتباع خطوات طي أخرى للوصول للشكل المجسم للفانوس بورقة واحدة دون استخدام المقص.  

جانب من الليالى،فيتو
جانب من الليالى،فيتو
جانب من الليالى،فيتو
جانب من الليالي، فيتو
جانب من الليالى،فيتو
جانب من الليالي، فيتو

بالإضافة لأمسية أدبية للشعراء أحمد عليوة، جمال حاتم، أحمد نجم، محمد النجع إدارة الندوة الأديب جمال حراجي. 

جانب من الليالى،فيتو
جانب من الليالي، فيتو
جانب من الليالى،فيتو
جانب من الليالي، فيتو
جانب من الليالى،فيتو
جانب من الليالي، فيتو

 

وعلى صعيد آخر كان قد نظم نادي الأدب بقصر ثقافة الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن سلطان، احتفالًا باليوم العالمي للقصة القصيرة.  

 

ندوة مواهب على الطريق 

وعقد نادي أدب الإسماعيلية ندوته الأسبوعية بعنوان (مواهب على الطريق) وإدارة الشاعر أحمد عليوة واستضاف ثلاث مواهب في كتابة القصة القصيرة، وهم وفاء محمود رشاد، فاطمة حسين، تقى عصام.  

 

فهم مكنون الجانب الإنساني بالروايات القصيرة

وتناولت الدكتورة صفية فرجاني عضو نادي أدب الإسماعيلية، الجانب النفسي لإبداعهن ومحاولة فهم مكنون النفس وهذا لا يحدث إلا بالتعمق في النص الأدبي.

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