الخميس 06 مارس 2025
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محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يُكرّم قيادات إدارة أبوصوير التعليمية (صور)

جانب من التكريم،
جانب من التكريم، فيتو

كرّمَ أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، محمد عبد الرؤوف أحمد  "مدير إدارة أبوصوير التعليمية" وأحمد حسين "وكيل الإدارة" وعدد من قيادات تعليم أبوصوير في إطار تقدير جهود المتميزين في العمل بتعليم الإسماعيلية.  

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أبرز الحضور خلال التكريم 

وشهد التكريم إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، ومحمود الكيلانى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وفتحى عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية. 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

وثمّنِ وكيل الوزارة جهود مدير وقيادات تعليم أبوصوير في متابعة انضباط وانتظام سير العملية التعليمية بالمدارس منذ بداية العام الدراسي، والعمل على حل أى مشكلات تعوق انضباط الدراسة،  وكذلك ارتفاع نسب حضور الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، وتفاعلهم مع شرح المعلمين للمناهج الدراسية، وتفعيل الأنشطة التربوية المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك لجعل المدارس جاذبة للطلاب. 

 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

أسماء المعلمين المكرمين 

شمل التكريم محمد عبد الرؤوف أحمد "مدير إدارة ابوصوير التعليمية"، وأحمد حسين "وكيل الإدارة"، وحسن إبراهيم سماحة "مدير المتابعة وتقويم الأداء"، وهالة محمد" رئيس قسم التعليم الإعدادي "، وشريف إبراهيم "عضو المتابعة"، وصالح محمد صالح " رئيس قسم التعليم الابتدائي"، وزينب عبد الحميد "مدير مدرسة أبو شريف"، ومنال فكرى "وكيلة المدرسة"، وأسماء إسماعيل " مدير مدرسة المنايف "، وأميرة إبراهيم " مسئول الإعلام بالمدرسة "، ومحمد عراقى "رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالإدارة".

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

وقدم وكيل الوزارة شهادات التقدير لهم تقديرا لتفانيهم فى العمل، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لما فيه مصلحة أبنائنا الطلاب.

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