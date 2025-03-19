جامعة القناة تصعد لدور الثمانية لنهائيات خماسي القدم بالإسكندرية (صور)

تواصل جامعة قناة السويس، تميزها في المنافسات الرياضية، حيث قدم فريقها لكرة القدم الخماسية أداءً قويًا خلال نهائيات البطولة المقامة بمحافظة الإسكندرية في الفترة من 17 إلى 20 مارس 2025، وتمكن من تصدر مجموعته والصعود إلى دور الثمانية بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية.

رعاة مشاركة طلاب جامعة القناة بالدورة

وجاءت مشاركة جامعة القناة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أن الجامعة تدعم الأنشطة الرياضية إيمانًا بدورها في صقل مهارات الطلاب وتعزيز روح التنافس الشريف، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي قدمه الفريق في هذه البطولة.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

المشرفون على مشاركة منتخب الجامعة

وأقيمت البطولة تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي للدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال، مستشار النشاط الرياضي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، والأستاذ محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

إجمالى المراكز التي حققها منتخب الجامعة

وحقق فريق جامعة قناة السويس ثلاثة انتصارات مستحقة، حيث فاز على فريق هليوبوليس بنتيجة 1-0، ثم انتصر على فريق جامعة بنها الأهلية بثلاثية نظيفة، واختتم دور المجموعات بالفوز على جامعة كفر الشيخ بنتيجة 1-0، ليحصد العلامة الكاملة ويتصدر مجموعته بجدارة، ضامنًا تأهله إلى دور الثمانية لمواصلة مشواره نحو اللقب.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

ويعكس هذا الأداء القوي التزام الجامعة بتطوير الرياضة الجامعية، ودعم الطلاب الموهوبين رياضيًا، وتوفير بيئة تنافسية تساعدهم على تحقيق الإنجازات في مختلف البطولات.

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