أخبار مصر اليوم.. الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك.. وهذا موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:



أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن تكلفة الخدمة المقدمة بوحدات الرعاية الصحية تعادل سدس التكلفة في المستشفيات، أي أقل بنحو 6 مرات، ما يعكس أهمية الاعتماد على الرعاية الأولية في تحسين كفاءة الإنفاق الصحي.

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هناك مرونة كبيرة في التعاقد مع الفرق الطبية، سواء بنظام الحالة أو الشفت، بما يضمن استقطاب أكبر عدد من الأطباء وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الأربعاء، حيث يكون هناك انخفاض حتى 5 درجات مئوية، ليسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية وحار على الجنوب، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

عمت السعادة أرجاء حي المطرية في محافظة القاهرة بعد فوز حنان محمد عبد الحليم سليم بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، والأم المثالية على مستوى الجمهورية، في مسابقة الأمهات المثاليات التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الجارية للقمة العربية.

الأمهات المثاليات 2025، أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

كشفت الهيئة القومية للسكك الحديد، عن لائحة الغرامات، وذلك مع اقتراب عيد الفطر 2025، لفرض النظام داخل القطارات وعلى الارصفة لتقديم افضل خدمة للركاب.

التقى الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بوفد من السفارة البريطانية فى القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال النقل الجوى، خاصة فيما يتعلق بدعم خطط توسيع أسطول مصر للطيران من خلال الشراكات التجارية وحلول التمويل والتعاون التكنولوجي.

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة تسعير شرائح الكهرباء الحالية والتي يجري العمل بها من بداية شهر مارس 2024 مستمرة في التطبيق حتي نهاية العام المالي الجاري المقررة انتهاؤه في شهر يونيو المقبل.

يواصل معهد تيودور بلهارس نشر حلقات صوموا تصحوا، ممن خلال الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي، وذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توصيات الحوار المجتمعي الذي عقد لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليج حنكوراب بالبحر الأحمر، مؤكدة أهمية الحفاظ على الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.

قال أحمد كُجوك، وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ سنوات، حيث ارتفعت بنسبة 38.4% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وهو ما يعكس نجاح جهود الحكومة في تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.

تواصل وزارة التعليم العالي نشر سلسلة "الصحة العلاجية في رمضان"، من الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر سلسلة الفيديوهات التوعوية اليومية حول الصحة العلاجية في رمضان، والتي يقدمها المركز القومي للبحوث.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك متابعة شبه يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجريات تأمين الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة.

موعد عيد الفطر 2025 , أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن شهر رمضان عدته 29 يوما، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025 وتكون صلاة العيد فى تمام ال6:13 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات التطوير في محيط المتحف، وذلك بهدف تعزيز المظهر الجمالي للمنطقة وتحسين السيولة المرورية.

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