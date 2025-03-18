هناء مكرم، الأم المثالية بالغربية صنعت طبيب وصيدلانية من العمل بمشغل ملابس

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن خلال السطور التالية نستعرض قصة احدي الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 عن محافظة الغربية وهي هناء مكرم رمضان عوض، أرملة منذ 10 أعوام تبلغ من العمر 49 عاما حاصلة علي دبلوم صنايع لديها 2 من الأبناء الابنة الأولى: بكالوريوس صيدلة،الابن الثاني: بكالوريوس طب .



تزوجت الأم عام 1996 وكانت تبلغ من 20 عاما من زوج مساعد صيدلى،

بعد أربع سنوات من الزواج انتقلوا من المدينة التي كانوا يعيشون فيها إلى مدينة أخرى بسبب ضيق الحال كان دخل الزوج ضئيلا لا يكفى متطلبات الحياة.

قصة كفاح الأم



أنجبت الأم اثنين من الأبناء الأول مواليد (1997) والثانى مواليد( 1999) لذلك اضطرت للخروج للعمل في مشغل تصنيع ملابس حتى تساعد زوجها لمواجهة أعباء الحياة

كان الزوج يعاني من مرض سكري منذ صباه مما أثر على بصره، وقام بعدة عمليات، ولكن لم تنجح مما أدى إلى فقدان بصره بالعين اليمنى، والعين اليسرى ضعفت بدرجة كبيرة وترك عمله.



بدأت رحلة كفاح الأم عندما أصبحت المسئولية كاملة عليها حيث كان الأبناء في مراحل تعليمية مختلفة وكانت الأم مسئولة مسئولية كاملة عن مصاريفهم بالإضافة إلى الإيجار والسكن ومصاريف علاج الزوج ولم يستطيعوا أن يحصلوا على معاش، لأن الزوج لم يكن مؤمنا عليه



شاء القدر أن يصاب الزوج بفشل كلوي مزمن كان يقوم بغسيل الكلى مرتين بالاسبوع وكانت الأم تذهب معه لتلقى العلاج وتعود لرعاية أبنائها وبالرغم من ذلك حصل الاولاد على أعلى الدرجات في المرحله الإعدادية فكانوا الأوائل على مدارسهم.

وفاة الزوج



توفى الزوج عام 2015 أثناء تأدية ابنته امتحانات الثانوية العامة فكانت من أصعب الأيام التي مرت عليهم وكانت الأم دائما بجانبهم حتى حصلت الابنة على مجموع 98.4 وكان الابن في الصف الأول الثانوي.

تخرج الأبناء



رغم معاناة فقدان الاب قامت الأم بتشجيع أبنائها وتقوية عزيمتهم للحصول على الشهادات الجامعية

حصلت الابنة الأولى على بكالوريوس صيدلة عام 2020 وقامت بتجيهزها وتزوجت عام 2022

حصل الابن الثانى على بكالوريوس طب وجراحة عام 2023 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وما زالت الأم مستمرة في الكفاح والعطاء المستمر مع الأبناء.

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