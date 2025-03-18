وزير الكهرباء: الرئيس السيسي يتابع يوميا مجريات تأمين الطاقة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك متابعة شبه يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجريات تأمين الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطة وزارة الكهرباء لضمان استمرارية الطاقة

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ان وزارة الكهرباء وهيئاتها وشركاتها معنية بالقيام بهذا الدور فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة، مشيرا إلى استمرار العمل على تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، واستمرار تحديث البنية التحتية للشبكة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

وأشار إلي أنه عقد العديد من الاجتماعات والتي تهدف للوقوف على مستوى الأداء ومراجعة تقدم العمل في المشروعات الحالية ومستجدات المشروعات المستقبلية، مضيفا ان القطاع الخاص شريك ناجح وهناك نماذج يحتذى بها فى جميع المجالات المتعلقة بالكهرباء.

مواجهة ظاهرة سرقة التيار

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا فى مجال الحد من الفقد التجاري والفنى ومبادرات خاصة بالتوسع فى الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي، مؤكدا أهمية التوسع فى برامج التدريب وتطوير الأداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل الشبكة الكهربائية.

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