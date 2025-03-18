نصائح ذهبية لمرضى السكري من أجل صيام آمن في رمضان

يواصل معهد تيودور بلهارس نشر حلقات صوموا تصحوا، ممن خلال الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي، وذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

وقدمت مروة عبد الغني، باحث مساعد الصحة العامة، نائب مدير وحدة التغذية العلاجية، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، نصائح مهمة لمرضى السكري حول الصيام.

يمكن لمرضى السكري المعتمدين فقط على الحمية الغذائية الصيام بشكل طبيعي، حيث يساعد ذلك على استقرار مستوى السكر في الدم.



المرضى الذين يتناولون الحبوب أو جرعة واحدة من الأنسولين يمكنهم الصيام بعد استشارة الطبيب.

يجب الإفطار فورًا عند الشعور بالتعب أو الدوخة.



لا ينصح بالصيام لمن يحتاجون إلى جرعات أنسولين متعددة يوميًا، حفاظًا على صحتهم.

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