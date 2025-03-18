الثلاثاء 18 مارس 2025
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أخبار مصر

حالات يجوز فيها لمرضى القلب الصيام بأمان (فيديو)

مرضى القلب
مرضى القلب

تواصل وزارة التعليم العالي  نشر سلسلة "الصحة العلاجية في رمضان"، من  الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر سلسلة الفيديوهات التوعوية اليومية حول الصحة العلاجية في رمضان، والتي يقدمها المركز القومي للبحوث.

في الحلقة الرابعة عشرة،  متى يصوم مريض القلب؟ 


ومن خلال الفيديو يتم الكشف عن الحالات التي يمكن فيها لمرضى القلب الصيام بأمان، ومتى يُفضل استشارة الطبيب، بالإضافة إلى النصائح الغذائية المهمة للحفاظ على صحة القلب خلال رمضان.

 

وقال مارك أنسي باحث في قسم الباطنة متاح له الصيام  في حال استقرار القلب وتناول الادوية بشكل منتظم، ولم يجري اي عملية في القلب خلال ست شهور. 

 

 

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