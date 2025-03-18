شراكات تجارية وحلول تمويل.. مباحثات بين مصر للطيران والسفارة البريطانية

التقى الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بوفد من السفارة البريطانية فى القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال النقل الجوى، خاصة فيما يتعلق بدعم خطط توسيع أسطول مصر للطيران من خلال الشراكات التجارية وحلول التمويل والتعاون التكنولوجي.

رئيس مصر للطيران يلتقى وفد رفيع المستوى من السفارة البريطانية لبحث التعاون المشترك

حضر اللقاء ياسمين قريشى عضوه مجلس العموم البريطاني، المبعوث التجاري للمملكة المتحدة الخاص لمصر وجاريث بايلى السفير البريطاني لدى جمهورية مصر العربية، ووسام حسنين المستشار التجاري لشئون الطيران والدفاع والأمن بالسفارة البريطانية، وجون ويلش مدير العلاقات مع المبعوثين التجاريين للمملكة المتحدة - أفريقيا، وياسمين الملاح مسئول الفاعاليات والدبلوماسية العامة بالسفارة البريطانية.

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