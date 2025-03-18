الثلاثاء 18 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير المالية: تحقيق أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية منذ سنوات

احمد كجوك وزير المالية
احمد كجوك وزير المالية
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قال أحمد كُجوك، وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ سنوات، حيث ارتفعت بنسبة 38.4% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وهو ما يعكس نجاح جهود الحكومة في تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.  

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة.  

وأوضح كُجوك أن الدولة تعمل على تحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية بشكل أكثر كفاءة، ما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتحقيق الاستدامة المالية.  

وأشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة 2025-2026 تستهدف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، خاصة برنامجي "تكافل وكرامة"، إلى جانب زيادة المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم.  

وأكد كُجوك أن الحكومة تواصل العمل على تحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مع الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه.

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