الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"إنقاذ خليج حنكوراب"، تحركات بيئية عاجلة لحماية الإرث الطبيعي

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
ads

 استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توصيات الحوار المجتمعي الذي عقد لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليج حنكوراب بالبحر الأحمر، مؤكدة أهمية الحفاظ على الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الحوار الذي نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بحضور نخبة من الخبراء البيئيين وممثلي الجهات المعنية.
 

تشكيل مجموعة عمل علمية

 وكانت أهم توصيات الحوار تشكيل مجموعة عمل علمية تختص بملف المحميات، تضم خبراء وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والمتخصصين والأكاديميين والمجتمع المدني، كما أوصى الحوار بتكرار اللقاء بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، وتنظيم زيارة ميدانية للمحمية.
 

شفافية وإتاحة المعلومات
 

وأكدت فؤاد أهمية رفع الوعي وإتاحة المعلومات بشفافية لضمان المشاركة المجتمعية في تطوير المحميات الطبيعية واستدامتها، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على نشر دراسات تقييم الأثر البيئي وخطط إدارة المحميات على موقعها الإلكتروني.
 

حملة توعية وحوارات مجتمعية
 

وتضمنت التوصيات أيضًا تنفيذ حملة إعلامية للتوعية بأهمية المحميات، وتنظيم سلسلة من الحوارات المجتمعية في المحافظات التي تضم محميات طبيعية.

وأصدر المشاركون في الحوار بيانًا أكدوا فيه على ضرورة الحفاظ على الإرث الطبيعي للأجيال القادمة، مشددين على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المحميات الطبيعية المكتب العربى للشباب والبيئة خليج حنكوراب مجلسي النواب والشيوخ مجلسي النواب ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة يطلق أعمال الإحلال الكلي لمركز طب الأسرة بكرداسة بتكلفة 64 مليون جنيه

وزيرة البيئة تنفي وجود إنشاءات خرسانية في خليج حنكوراب وتكشف الحقائق

جولات ميدانية مكثفة لمدير تعليم الجيزة لضمان الانضباط المدرسي

رئيس حي بولاق الدكرور يُصدر قرارًا بنقل عدد من الموظفين داخل الإدارات

محافظة الجيزة تواصل حملات النظافة المسائية بمحيط مساكن الشباب والهرم

تنظيم "اليوتيرنات" وتجميل الجزيرة الوسطى، تفاصيل تطوير محور جامعة الدول العربية بالجيزة

حملات نظافة موسعة في حي بولاق الدكرور لرفع المخلفات وتحسين البيئة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يستبدل قرار شيخ الأزهر بشأن تعيين المعلمين

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

بائع سوري يرفض 100 ألف جنيه من محمد رمضان والفنان يقنعه بطريقة مؤثرة (فيديو)

صفوة عن مشهدها الجريء في “هي فوضى”: خالد يوسف السبب

بسبب المزاح موت فتاة علي يد خالتها في قنا

خالد بيبو: إمام عاشور الأفضل بالدوري.. وهذا مصير علي معلول مع الأهلي

تناقض موقف الزمالك في أزمة مباراة القمة يثير الجدل

منوعات

المزيد

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار الباقات وكروت الشحن فى فودافون

40 جنيها أعلى سعر لكيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في أمغيشيا

مع الزاهدين.. بشر بن الحارث الحافي

ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ؟ وما أهم آدابه؟، وزير الأوقاف السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية