"إنقاذ خليج حنكوراب"، تحركات بيئية عاجلة لحماية الإرث الطبيعي

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توصيات الحوار المجتمعي الذي عقد لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليج حنكوراب بالبحر الأحمر، مؤكدة أهمية الحفاظ على الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الحوار الذي نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بحضور نخبة من الخبراء البيئيين وممثلي الجهات المعنية.



تشكيل مجموعة عمل علمية

وكانت أهم توصيات الحوار تشكيل مجموعة عمل علمية تختص بملف المحميات، تضم خبراء وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والمتخصصين والأكاديميين والمجتمع المدني، كما أوصى الحوار بتكرار اللقاء بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، وتنظيم زيارة ميدانية للمحمية.



شفافية وإتاحة المعلومات



وأكدت فؤاد أهمية رفع الوعي وإتاحة المعلومات بشفافية لضمان المشاركة المجتمعية في تطوير المحميات الطبيعية واستدامتها، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على نشر دراسات تقييم الأثر البيئي وخطط إدارة المحميات على موقعها الإلكتروني.



حملة توعية وحوارات مجتمعية



وتضمنت التوصيات أيضًا تنفيذ حملة إعلامية للتوعية بأهمية المحميات، وتنظيم سلسلة من الحوارات المجتمعية في المحافظات التي تضم محميات طبيعية.



وأصدر المشاركون في الحوار بيانًا أكدوا فيه على ضرورة الحفاظ على الإرث الطبيعي للأجيال القادمة، مشددين على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.



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