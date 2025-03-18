الرعاية الصحية: إتاحة تعاقد التأمين الصحي الشامل مع العيادات الخاصة

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هناك مرونة كبيرة في التعاقد مع الفرق الطبية، سواء بنظام الحالة أو الشفت، بما يضمن استقطاب أكبر عدد من الأطباء وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.

احتفالية يوم الطبيب

وأكد السبكي في تصريحات صحفية علي هامش احتفالية يوم الطبيب أن توزيع الخدمات والمنشآت الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل يتم وفق معايير دقيقة، حيث يتم الاعتماد على نتائج المسح السكاني وتحديد مناطق الكثافة السكانية لضمان تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين.

وأكد أن نظام الحوافز الطبية في المستقبل سيكون مرتبطًا بحجم المعرفة الخاصة بالكادر الطبي، ما يدفع الأطباء إلى التطوير المستمر لمهاراتهم ومعرفتهم.

وأشار إلى أن التطوير الطبي المستمر للأطباء ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى ويعزز كفاءة منظومة الرعاية الصحية.

إتاحة التعاقد مع عيادات الأطباء الخاصة

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الأطباء سيكون لديهم فرصة للتعاقد مع الهيئة من خلال عياداتهم الخاصة لتقديم خدمات التشخيص للمرضى، مما يوسع قاعدة مقدمي الخدمات الطبية ويعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح رئيس الرعاية الصحية أن هناك فئات غير قادرة معفاة تمامًا من دفع الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، حيث تتولى الدولة تغطية هذه التكاليف لضمان حصولهم على الخدمات الطبية دون أي أعباء مالية.

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