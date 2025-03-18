الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

من فقدان الابن والزوج بالسرطان إلى لقب الأم المثالية، حكاية حنان بنت المطرية ( فيديو)

حنان محمد الأم المثالية
حنان محمد الأم المثالية بالقاهرة

 عمت السعادة أرجاء حي المطرية في محافظة القاهرة بعد فوز حنان محمد عبد الحليم سليم بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، والأم المثالية على مستوى الجمهورية، في مسابقة الأمهات المثاليات التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

التقت "فيتو" بالسيدة حنان محمد عبد الحليم التي حصلت على لقب الأم المثالية عن محافظة القاهرة هذا العام.

وأفادت السيدة حنان بأنها تزوجت في سن مبكرة من رجل ذو أخلاق عالية، وأنجبت منه طفلًا، ولكن بعد مرور عدة سنوات، أصيب ابنها في سن صغيرة بمرض السرطان، وكان هذا الخبر بمثابة صدمة لها.

أضافت السيدة حنان أنها بدأت رحلة العلاج مع ابنها، وبعد عدة أشهر من العلاج، توفى الطفل بسبب مرض السرطان وهو في سن صغيرة. وأشارت إلى أنها لا تزال تحتفظ بكل ما يخص ابنها الراحل "تعيش على ذكراه".

وتابعت حنان أنه بعد وفاة ابنها بسبب السرطان، أصيب زوجها بنفس المرض وخضع للعلاج الكيميائي. وكانت تلك الفترة مؤلمة لها ولأسرتها بالكامل. خضع زوجها لعملية جراحية، لكن بعد خروجه من العملية أصيب بشلل وتوفى بعد ذلك. تغيرت حياتها تمامًا بعد فقدان زوجها وابنها، وأصبحت تعتني بابنتين صغيرتين.

 

وأوضحت أن أسرتها كانت تدعمها في تحمل أعباء الحياة بعد وفاة زوجها، حيث تحملوا مسؤولية الأم وبناتها الصغيرات. على مر السنين، نجحت في تربية بناتها تربية صالحة وتعليمهن بشكل يتناسب مع طموحاتهن. الفتاة الكبرى أصبحت مهندسة، بينما الفتاة الثانية، التي أصيبت أيضًا بمرض السكري، أصبحت طبيبة.

كما تابعت الأم المثالية أنها بعد أن تمكنت من تزويج بناتها، شعرت بألم وقررت إجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحتها. وبعد ظهور نتائج الفحوصات، تبين أنها تعاني من مرض السرطان أيضًا.

بدأت في تلقي العلاج بدعم من أبنائها وزملائها الذين قدموا لها الدعم المستمر خلال فترة مرضها وعلاجها. وعادت بعد ذلك لمباشرة عملها بدعم من أبنائها ووالدها، لكن بعد عدة أشهر توفى والدها الذي كان يتحمل معها أعباء الحياة ومسؤولية أبنائها.

قالت السيدة حنان إن صديقاتها في العمل هن من قدمن لها الدعم، وبعد تقديمها، تلقت خبر اختيارها كأم مثالية. وأضافت أنه بعد تلقيها الخبر، عمت الفرحة والسعادة في منزلها وعلى بناتها. ووجهت رسالة خاصة للأمهات قائلة: "عليكم بالصبر والسعي حتى تتمكنوا من تربية أولادكم تربية صالحة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حنان محمد عبد الحليم الأم المثالية عن محافظة القاهرة الأم المثالية الأم المثالية الأولى الام المثالية علي مستوي الجمهورية الأمهات المثاليات مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مسابقة الأمهات المثاليات وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

قصة كفاح  ليلي عبد العاطي الأم المثالية بالإسماعيلية (بث مباشر)

نجلها من ذوي الهمم، قصة كفاح أم من شمال سيناء تتوجها بلقب الأم المثالية

بالأسماء، وزيرة التضامن تعلن قائمة الأمهات المثاليات لعام 2025 (فيديو وصور)

اليوم، الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 على مستوى الجمهورية

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

وزير الرياضة يكشف حقيقة ما يتردد عن ترشحه لرئاسة "الزمالك" حال رحيله من الوزارة

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

رئيس جامعة سوهاج يحيل أستاذا بكلية الزراعة للتحقيق وإيقافه عن العمل

منتخب مصر يطير إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم (صور)

بائع سوري يرفض 100 ألف جنيه من محمد رمضان والفنان يقنعه بطريقة مؤثرة (فيديو)

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة على هذه المناطق

العفو الدولية توجه نداء عاجل إلي دول العالم بسبب العدوان علي قطاع غزة

منوعات

المزيد

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار الباقات وكروت الشحن فى فودافون

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. إسلام والد أبي بكر وإحباط مؤامرات الكافرين

حكم الشرع في إجبار الزوجة على التنازل عن قائمة المنقولات عند الطلاق؟ المفتي يحسم الجدل

ماذا تعرف عن علوم القرآن وما هي أشهر 10 كتب فيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية