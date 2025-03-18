من فقدان الابن والزوج بالسرطان إلى لقب الأم المثالية، حكاية حنان بنت المطرية ( فيديو)

عمت السعادة أرجاء حي المطرية في محافظة القاهرة بعد فوز حنان محمد عبد الحليم سليم بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، والأم المثالية على مستوى الجمهورية، في مسابقة الأمهات المثاليات التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

التقت "فيتو" بالسيدة حنان محمد عبد الحليم التي حصلت على لقب الأم المثالية عن محافظة القاهرة هذا العام.

وأفادت السيدة حنان بأنها تزوجت في سن مبكرة من رجل ذو أخلاق عالية، وأنجبت منه طفلًا، ولكن بعد مرور عدة سنوات، أصيب ابنها في سن صغيرة بمرض السرطان، وكان هذا الخبر بمثابة صدمة لها.

أضافت السيدة حنان أنها بدأت رحلة العلاج مع ابنها، وبعد عدة أشهر من العلاج، توفى الطفل بسبب مرض السرطان وهو في سن صغيرة. وأشارت إلى أنها لا تزال تحتفظ بكل ما يخص ابنها الراحل "تعيش على ذكراه".

وتابعت حنان أنه بعد وفاة ابنها بسبب السرطان، أصيب زوجها بنفس المرض وخضع للعلاج الكيميائي. وكانت تلك الفترة مؤلمة لها ولأسرتها بالكامل. خضع زوجها لعملية جراحية، لكن بعد خروجه من العملية أصيب بشلل وتوفى بعد ذلك. تغيرت حياتها تمامًا بعد فقدان زوجها وابنها، وأصبحت تعتني بابنتين صغيرتين.

وأوضحت أن أسرتها كانت تدعمها في تحمل أعباء الحياة بعد وفاة زوجها، حيث تحملوا مسؤولية الأم وبناتها الصغيرات. على مر السنين، نجحت في تربية بناتها تربية صالحة وتعليمهن بشكل يتناسب مع طموحاتهن. الفتاة الكبرى أصبحت مهندسة، بينما الفتاة الثانية، التي أصيبت أيضًا بمرض السكري، أصبحت طبيبة.

كما تابعت الأم المثالية أنها بعد أن تمكنت من تزويج بناتها، شعرت بألم وقررت إجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحتها. وبعد ظهور نتائج الفحوصات، تبين أنها تعاني من مرض السرطان أيضًا.

بدأت في تلقي العلاج بدعم من أبنائها وزملائها الذين قدموا لها الدعم المستمر خلال فترة مرضها وعلاجها. وعادت بعد ذلك لمباشرة عملها بدعم من أبنائها ووالدها، لكن بعد عدة أشهر توفى والدها الذي كان يتحمل معها أعباء الحياة ومسؤولية أبنائها.

قالت السيدة حنان إن صديقاتها في العمل هن من قدمن لها الدعم، وبعد تقديمها، تلقت خبر اختيارها كأم مثالية. وأضافت أنه بعد تلقيها الخبر، عمت الفرحة والسعادة في منزلها وعلى بناتها. ووجهت رسالة خاصة للأمهات قائلة: "عليكم بالصبر والسعي حتى تتمكنوا من تربية أولادكم تربية صالحة".

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