موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

موعد عيد الفطر 2025 , أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن شهر رمضان عدته 29 يوما، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025 وتكون صلاة العيد فى تمام ال6:13 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى

وفيما يلى مواعيد صلاة العيد بالمحافظات:

القاهرة: 6:13

الجيزة: 6:12

الاسكندرية: 6:16

بورسعيد:6:07

السويس: 6:07

العريش:6:01

الطور:6:03

سانت كاترين:6:01

طابا: 5:57

شرم الشيخ: 6:00

دمنهور: 6:14

طنطا:6:12

المنصورة:6:11

الزقازيق:6:10

بنها:6:12

شبين الكوم: 6:13

كفر الشيخ:6:13

الفيوم: 6:14

بنى سويف: 6:13

المنيا: 6:14

أسيوط:6:13

سوهاج:6:11

قنا:6:07

اسوان:6:07

أبو سمبل: 6:13

مرسى مطروح:6:27

الغردقة: 6:03

الخارجة: 6:17

الاسماعيلية:6:07

دمياط: 6:09

السلوم:6:35

نوبيع: 5:59

حلايب: 5:53

شلاتين: 5:57

ويرفع آذان المغرب فى 29 رمضان وهو أخر أيام الشهر الكريم فى تمام 6:12مساء.



عدد ساعات الصيام فى رمضان 2025



وتكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة



وكانت قد أعلنت دار الافتاء المصرية أن غرة شهر رمضان 1446هجريا يوم السبت 1مارس 2025

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