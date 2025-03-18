خطة حكومية لخفض الدين.. ورفع مخصصات "تكافل وكرامة"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

واستعرض وزير المالية أحمد كُجوك مستجدات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي قياسي بقيمة 330 مليار جنيه، ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4%، وهو أعلى معدل نمو منذ سنوات.

كما كشف وزير المالية عن مقترح حكومي لخفض دين أجهزة الموازنة العامة، في إطار تحسين إدارة الدين وتخفيف أعبائه، من خلال توزيع مدفوعات الفوائد بشكل أكثر كفاءة وضبط الإنفاق الاستثماري.

وأشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة 2025-2026 تستهدف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، ورفع مخصصات الحماية الاجتماعية، خاصة برنامجي "تكافل وكرامة"، إلى جانب تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

وأوضح كُجوك أن الدولة ملتزمة بمساندة القطاعات الإنتاجية وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع العمل على الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات الدولة.

كما استعرض الوزير آخر تطورات تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى الموافقة على صرف الشريحة الرابعة، والتمهيد للمراجعة الخامسة للبرنامج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.