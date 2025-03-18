طردوها من منزل وهي حامل، أرملة سوهاجية تفوز بلقب الأم المثالية بعد 20 عامًا من التضحية

الأمهات المثاليات 2025، أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن محافظة سوهاج إحدى الفائزات في مسابقة الأم المثالية أحلام صابر عبدالحليم عبدالمجيد وهي أرملة منذ 20 عاما تبلغ من العمر 59 عاما، حاصلة على بكالوريوس التعاون والإرشاد الزرعي .

قصة كفاح الأم

وتزوجت الأم عام 1991 وكانت تبلغ من العمر 25 عاما واستمرت الحياة الزوجية مستقره لمدة 7سنوات وتوفى الزوج حادث أليم عام 1998 تاركا الأم اثنين من الأبناء الابنة الأولى عمرها 8 أعوام والابن الثاني 6 أعوام والأم حامل في الشهر الخامس في الابنة الثالثة.



عادت الأم إلى منزل عائلتها واستقرت معهم بعد إن قام أهل الزوج بطردها من منزل الزوجية بعد حدوث مشاكل على الميراث.



واجتهدت الأم فى عملها الحكومي واجتهدت ليل ونهار وحصلت على قرض حتى توفر لأبنائها منزل خاص وتحملت المسئولية كاملة دون مساعدة من أحد فكانت الأم والأب لأبنائها، وحاولت أن تعوضهم فقدان الأب وخاصة الابنة الصغرى التي لم تر أبيها.

تعليم الأبناء

وضعت الأم هدفها الأول هو استكمال تعليم أبنائها وتلبية احتياجاتهم على حساب راحتها وصحتها لكي يحصلوا على شهادات جامعية .

ونجحت في ذلك حتى:التحقت الابنة الكبرى بكلية الآداب وحصلت علي ليسانس آداب ثم دبلوم تربوي وتزوجت

التحق الابن الأوسط بكلية العلوم وحصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطري وعمل بإحدي الشركات الخاصة.

التحقت الابنة الصغرى بكلية التجارة وهي الآن طالبه بالفرقة الرابعة.

مازال عطاء الأم مستمر مع أبنائها حتى تستكمل الابنة الصغرى تعليمها وتزويجها.

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