محافظ الجيزة يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات التطوير في محيط المتحف، وذلك بهدف تعزيز المظهر الجمالي للمنطقة وتحسين السيولة المرورية.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بسرعة استكمال أعمال التشجير والمسطحات الخضراء والإنترلوك في ميدان الرماية، بما يساهم في إضفاء طابع جمالي مميز، كما شدد على ضرورة مراعاة التنسيق الهندسي للجزيرة الوسطى لضمان تحقيق الانسيابية المرورية، مع تكليف الجهات المعنية برفع المخلفات أولًا بأول للحفاظ على نظافة الموقع وسير الأعمال دون معوقات.

وفي إطار تطوير البنية التحتية، وجه محافظ الجيزة برفع كفاءة وتسوية قطعة أرض عند مدخل طريق المنصورية، المواجهة للمتحف المصري الكبير، لاستغلالها كساحة انتظار لـحافلات الأتوبيس الترددي (BRT)، مع إزالة أي مخلفات أو رتش لضمان جاهزيتها للعمل مع الافتتاح الرسمي.

كما شدد المحافظ على حي الهرم بضرورة استبدال أعمدة الإنارة المتهالكة بأخرى حديثة تتناسب مع التطوير الجاري، مما يسهم في تحسين الإضاءة العامة وإبراز الهوية البصرية للمنطقة.

إضافة عناصر جمالية وزراعات جديدة في بعض القطاعات

وفي سياق متصل، أعلن المهندس عادل النجار عن إضافة عناصر جمالية وزراعات جديدة في بعض القطاعات على طول طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، مع تركيب لافتات تعريفية عن المتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي السياحي بالموقع.

وأكد محافظ الجيزة أن جميع الأعمال الجارية تتم وفق أعلى معايير الجودة، مشددًا على أهمية سرعة الانتهاء منها استعدادًا للافتتاح الرسمي لهذا الصرح الأثري العالمي، الذي يعد من أهم المشروعات السياحية والثقافية في مصر.

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