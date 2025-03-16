الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من رئيس الشاباك بعد قرار نتنياهو بإقالته

رونين بار، فيتو
رونين بار، فيتو

قال رئيس الشاباك المقال رونين بار، مساء اليوم الأحد: إن إقالته ليست بسبب أحداث 7 أكتوبر، وأن نتنياهو أوضح أن قراره يستند إلى مزاعم بوجود انعدام ثقة مستمر.

وأضاف رونين بار: "تحقيقات 7 أكتوبر كشفت أن سياسات الحكومة خلال العام الماضي لها دور أساسي في الإخفاق.. وكشف عن تجاهل متعمد وطويل الأمد من المستوى السياسي لتحذيرات جهاز الشاباك".

وتابع رونين بار: "يجب التحقيق مع جميع الجهات المسؤولة ورئيس الوزراء وليس مع الجيش والشاباك فقط.. وآمال رئيس الوزراء بولاء شخصي له تتعارض مع المصلحة العامة وهي مرفوضة تماما".

نتنياهو يعلن إقالة رئيس الشاباك الإسرائيلي

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر إقالة رونين بار رئيس الشاباك، بسبب انعدام ثقة مستمر ازداد مع مرور الوقت.

نتنياهو يهاجم رئيس الشاباك

والأسبوع الماضي، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "لم يسبق بتاريخ إسرائيل أن هدد رئيس سابق لجهاز أمني رئيس وزراء في منصبه وابتزه على الهواء مباشرة".

وقال نتنياهو: "هذه جريمة تضاف إلى حملة كاملة من الابتزاز والتهديد يقودها رئيس الشاباك الحالي، بهدف منعي من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح جهاز الشاباك بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر 2023".

وفي السياق ذاته، قال رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان "إذا عمل نتنياهو ضد القانون سأكشف كل ما أعرفه وسأقول كل ما رأيته وسمعته في جلساتنا المنفردة".

وطالب رئيس الشاباك السابق بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإطلاق سراح الرهائن.

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