الخميس 13 مارس 2025
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خارج الحدود

جانتس يهاجم نتنياهو: يماطل في المفاوضات ويمنح حماس فرصة للتعافي

بيني جانتس، فيتو
بيني جانتس، فيتو

قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الخميس: إما أن نتنياهو لا يجري مفاوضات حقيقية ويقدم تنازلات أو أنه يماطل لكسب الوقت.

جانتس يهاجم نتنياهو 

وأضاف جانتس: من مصلحة إسرائيل استعادة جميع الرهائن في أسرع وقت ممكن، ونتنياهو يمنح حماس فرصة للتعافي بدلا من تفكيكها ويعرض حياة الرهائن للخطر.

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وتابع: نتنياهو يحافظ على استقرار ائتلافه السياسي بدلا من حماية مصالحنا الوطنية.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر مطلع قوله: إن إسرائيل أعطت المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف ردا إيجابيا على مقترحه.

وقال المصدر في حديثه مع موقع أكسيوس: إن الوسطاء التقوا بمسؤولي حماس في الدوحة مساء الأربعاء وقدموا لهم مقترح ويتكوف المحدث.

أكسيوس: إسرائيل أعطت ويتكوف ردا إيجابيا على مقترحه
 

وأوضح الموقع الأمريكي أن خطة ويتكوف تتضمن تمديد وقف إطلاق النار لأسابيع مقابل الإفراج عن 5 أسرى أحياء وجثث آخرين.

ويتضمن مقترح ويتكوف الجديد  تمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى 20 الشهر المقبل، ويتضمن إدخال المساعدات الغذائية إلى غزة خلال فترة تمديد وقف إطلاق النار.

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مجلس الحرب الإسرائيلي نتنياهو إسرائيل

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