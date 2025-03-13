الخميس 13 مارس 2025
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خارج الحدود

رئيس وزراء الاحتلال: أتعرض لحملة ابتزاز وتهديد يقودها رئيس الشاباك

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس إنه "لم يسبق بتاريخ إسرائيل أن هدد رئيس سابق لجهاز أمني رئيس وزراء في منصبه وابتزه على الهواء مباشرة".

نتنياهو يهاجم رئيس الشاباك السابق 

وقال  نتنياهو: "هذه جريمة تضاف إلى حملة كاملة من الابتزاز والتهديد يقودها رئيس الشاباك الحالي، بهدف منعي من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح جهاز الشاباك بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر 2023".

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وفي السياق ذاته، قال رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان "إذا عمل نتنياهو ضد القانون سأكشف كل ما أعرفه وسأقول كل ما رأيته وسمعته في جلساتنا المنفردة".

وطالب رئيس الشاباك السابق بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإطلاق سراح الرهائن.

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نتنياهو إسرائيل رئيس الشاباك

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