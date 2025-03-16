الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يعلن إقالة رئيس الشاباك الإسرائيلي

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر إقالة رونين بار رئيس الشاباك، بسبب انعدام ثقة مستمر ازداد مع مرور الوقت.

 

نتنياهو يهاجم رئيس الشاباك

والأسبوع الماضي، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "لم يسبق بتاريخ إسرائيل أن هدد رئيس سابق لجهاز أمني رئيس وزراء في منصبه وابتزه على الهواء مباشرة".

وقال نتنياهو: "هذه جريمة تضاف إلى حملة كاملة من الابتزاز والتهديد يقودها رئيس الشاباك الحالي، بهدف منعي من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح جهاز الشاباك بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر 2023".

وفي السياق ذاته، قال رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان "إذا عمل نتنياهو ضد القانون سأكشف كل ما أعرفه وسأقول كل ما رأيته وسمعته في جلساتنا المنفردة".

وطالب رئيس الشاباك السابق بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإطلاق سراح الرهائن.

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