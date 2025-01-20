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ثقافة وفنون

عرض مسلسل حياة أو موت لحنان مطاوع على قناة النهار في رمضان

حنان مطاوع، فيتو
حنان مطاوع، فيتو

كشف المخرج هاني حمدي عن عرض مسلسله الجديد حياة أو موت في شهر رمضان 2025 على قناة النهار.
 

حيث كتب هاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على مسلسله الجديد مع الفنانة حنان مطاوع: “حياة او موت على النهار في رمضان”.

مسلسل حياة أو موت

مسلسل "حياة أو موت"، مكون من 15 حلقة، ويعرض في رمضان المقبل وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هاني حمدي ومن إنتاج احمد السبكي ويشارك في بطولته بجانب حنان مطاوع، رنا رئيس، سلوى عثمان، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، مصطفى حشيش، محمد المغربي وآخرين وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.  

مسلسل صفحة بيضاء

ويعرض الآن للفنانة  حنان مطاوع مسلسل صفحة بيضا ويشاركها في البطولة مها نصار، سامي الشيخ، أحمد الشامي، نور محمود، حنان يوسف، حسن العدل وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

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