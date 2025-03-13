الخميس 13 مارس 2025
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ثقافة وفنون

وصلة رقص لفيفي عبده في زفاف نصار وعدولة بالحلقة 14 من العتاولة 2

العتاولة.فيتو
العتاولة.فيتو

مسلسلات رمضان 2025، عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الـ14 من الموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة 2»، الذي يقوم ببطولته النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.

 

وشهدت أحداث الحلقة حفل زفاف لـ نصار «احمد السقا» وعدولة «نسرين أمين» الذي قرر أن يتزوجها على الرغم من حبه لـ حنة «زينة» ولكن يتزوج عدولة لكي ينقذ أخوه من السجن.

وقدمت فيفي عبده وصلة رقص جديدة لها خلال الفرح هي والفنانة هدى الإتربي «دينا».

 

العتاولة 2 الحلقة 13

وامتلأت الحلقة بالعديد من المشاهد المؤثرة لأبطال العمل كانت بدايتهم مع خضر «طارق لطفى» حيث يكتشف أن زوجته أصبحت مصابة بالعقم ليتحدث فى مشهد مؤثرا وهو منهار أنه لا يوجد شيء واحد تمناه منذ ولادته قد حصل عليه، وكان شعور أن يصبح أبا هو آخر ما يتمناه فى حياته.

 

 

فيما انهمرت ايضا حنة «زينة » بالبكاء عقب أن توفي الرجل الذي وعدها أنه سيساعدها فى مصاريف علاج نجلتها داليا المصابة بمرض ضمور فى العضلات.

 

بينما يعيش خضر وحنة لحظات حزينة ومؤثرة، تطلب عدولة «نسرين أمين» الزواج من نصار «احمد السقا» وتهدد بسجن شقيقه خضر فى حال لم يوافق على الزواج.

 

وشهدت الحلقة 12 تسبب فيفي عبده «شديدة» فى الوقعية بين نصار «أحمد السقا» وحنة «زينة» لتفسد حياة العتاولة وتمنعهم من العودة لبعضمها عقب قرار الانفصال.

 

وذلك لرغبتها هي ونجلتها عزة للاستيلاء على أموال العتاولة فتسعى لتفرقة أفراد الأسرة.

فيما يصُدم  سامي مغاوري برغبة ابنائه فى إعطائه حقنة هواء لقتله بسبب رغبتهم فى سرقة اموال قبل ان يساعد بها حنة (زينة)، فيما يواصل نصار رحلة البحث عنها.

وتكتشف جيجي والتي تجسدها الفنانة «ثراء جبيل» عن عدم قدرتها على الحمل بسبب اصابتها في الرحم وتكتشف ان السبب وراء ذلك ان هناك من يضع مادة ضارة بالرحم في الشاي.

 فيما بدأ عيسي الوزان فى الانتقام من العتاولة عقب معرفته أنهم وراء عملية سرقة الآثار وليست عدولة «نسرين أمين».

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