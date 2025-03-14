مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأخيرة من ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس ، ينتظر الجمهور مساء، اليوم الجمعة، عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ولاد الشمس والذي يقوم ببطولته أحمد مالك وطه دسوقي.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ولاد الشمس

وتعرض الحلقة الأخيرة، من مسلسل ولاد الشمس مساء اليوم الجمعة علي شاشة CBC في تمام الساعة 9:45 مساء والإعادة في تمام الساعة 2:45 صباحا، كما تعرض أيضا علي شاشة ON في تمام الساعة 8:30 مساء.

مسلسل ولاد الشمس، وكانت قد شهدت الحلقة 14 من مسلسل ولاد الشمس لأحمد مالك وطه دسوقي أحداثا مثيرة.

مسلسل ولاد الشمس حلقة 14

وتضمنت الحلقة، مشهد مؤثر بين الأم والابن، حيث قامت والدة أحمد مالك “ولعة” بكسرة قلبة عندما تبرأت منه وأخبرته أنه لا تعرفه وأن نجلها توفي، في حين أن “ولعة” بكى أمام أعينها ويخبرها أنه أمامه ولم يتوفَ، ولكنها صممت أنه ليس نجلها وطردته خارج المنزل.



وتتوالى الأحداث، ويكتشف “ولعة” أن محمود حميدة “بابا ماجد” صاحب دار ولاد الشمس عمه شقيق والده الراحل، وفي مشهد مواجهة قوية بينهما، قال “بابا ماجد” لولعة إنه أخفى عليه أنه عمه لكي يحميه من والدته التي تزوجت بعد والدها الراحل وغادرت مصر

وتستمر الأحداث وتذهب “هويدا” إلى بابا ماجد بعدما شعرت بالذنب تجاه “ولعة” الذي أخبرها أنه نجلها وأنه ما زال حي، وصدمها بابًا ماجد وأخبرها بأنه أخذ منها نجلها لأنها كانت تريد الاستيلاء عليى أموال والده.

مسلسل ولاد الشمس حلقة 13 ، وكانت شهدت الحلقة 13 من مسلسل ولاد الشمس والذي يقوم بطولته أحمد مالك وطه دسوقي أحداثا مثيرة.

مسلسل ولاد الشمس حلقة 13

وخلال الحلقة، اكتشف أحمد مالك “مفاجاة” عن والدته بعدما أخبره “بابا ماجد” محمود حميدة أنها مازلت علي قيد الحياة، ويذهب ولعة إلي ياسين صديق بابا ماجد والذي معه كل أسراره لمعرفة مكان والدته، وفي مشهد مؤثر ذهب “ولعة” إلي العنوان الموجود فيه والدته وظل ينظر إليها بلهفة بعدما أعطاها صورة ظل محتفظ بها لسنوات طويلةً.

وتتوالى الأحداث، ويحتفل “عبيد” أخيرا بزفافه علي أمينة بعد صعوبات واجهتهم بسبب بابًا ماجد واحتفل بهم ولعة ومفتاح وجميع أطفال ولاد الشمس.

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