إدوارد يسرق أموال انتصار وماجد المصري لا يزال يشك بمي عمر بالحلقة 15 من "إش إش"

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة 15 من مسلسل إش إش حول رجب الذي يواجه إش إش بشأن حقيقة نزولها إلى صالون الفندق، حيث كان يظن أنها ذهبت إلى هناك، لكنه اكتشف أنها قابلت ابن خالتها نصه.

وسألها عن سبب كذبها عليه، فأجابته بأنها طلبت منه المال الذي كانت تجمعه من عملها، وأوضحت له أنها لم تعتد على الصرف إلا من مالها الخاص وجهدها، مما جعل رجب يضحك ويتقبل الأمر بسهولة.

في الوقت نفسه، تلقى رجب مكالمة من مختار، الذي طلب منه الإذن لزواجه من لبنى من وراء شقيقه فرح ووافق رجب كيدا في شقيقه، وفي سياق آخر، يتم الكشف عن أن من سرق أموال إخلاص هو بوشكاش، زوج شقيقتها تيسير كابوريا، لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، فقد وصلت إلى تيسير ورقة طلاقها واستقبلت الخبر بحزن بالغ.

وبعد عودتها إلى المنزل، افتعلت إش إش مشاجرة مع شادية ودافع عنها رجب، في هذه الأثناء، كشف لها رجب عن خزينة مليئة بالمال، وقال لها إنها تستطيع شراء كل ما تريده، كما أخبرها أنهما سيسافر لمدة يومين إلى مرسى مطروح مع مختار، وأنه سيترك هاتفه في مكتبه.

وطلبت إش إش الإذن بزيارة والدتها، فرفض رجب، لكنه وافق أن تأتي والدتها وعائلتها إلى منزلها بدلًا من ذلك، وعندما حضروا إلى البيت، كشفت تيسير لرجب عن سرقة بوشكاش للأموال وطلبت منه مساعدتها في العثور عليه، وأخبرها رجب أنه بمجرد عودته من السفر، سيساعدها في ذلك.

من ناحية أخرى، كانت إش إش في طريقها للخروج من المنزل عندما التقت بمختار، الذي أخبرها بأنه ممتن لأنها لم تكشف لرجب عن تصرفاته معها، وحينما شعرت بقدوم رجب افتعلت مشاجرة بينهما، وانتهت الحلقة بمشهد طلب فيه رجب من عبد العاطي أن يحضر له خادمة لإش إش، كما أمره بجلب سجل مكالمات إش إش الهاتفية لآخر ثلاثة أشهر، أما إش إش، فقد أخبرت والدتها أن كل ما تفعله مع رجب سيهدم.

مسلسل إش إش الحلقة 14

دارت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من سلسلة إش إش حول شعور إش إش بالغضب من زوجها رجب الجريتلي بعدما واجهها بمختار ابن زوجته وطرح تساؤل حول ما إذا كانت هناك علاقة سابقة بينهما، إلا أن مختار أنكر تمامًا هذا الأمر، شأنه شأن إش إش نفسها.

في هذه الأثناء، قرر مختار أن يتحدث مع شقيقته فاتن، معبرًا لها عن غيرته على إش إش وتفكيره المستمر بها، حتى أصبحت تشغل كل اهتمامه، إلا أن أخته نصحته بضرورة التوقف عن تصرفاته هذه، إذ اعتبرتها غير صحيحة.

في المقابل، كانت والدة مختار تحاول إقناعه بضرورة الزواج من لبنى، أما فرج فقد اتخذ قرارًا مفاجئًا، وهو أن يقرأ فاتحة لبنى على شخص آخر، وهو ما حدث بالفعل، حيث توجهت لبنى معه لحضور قراءة الفاتحة.

في سياق آخر، قامت لبنى بجمع أمتعتها وغادرت إلى منزل شادية استعدادا للزواج من مختار رغم رفض والدها، وعلى هامش الحلقة، أبدى رجب اعتراضه على ذهاب أهل إش إش للرقص في أحد الأفراح، مما دفعه إلى التواصل مع والدتها، إخلاص كابوريا، وعرض عليها تعويضًا ماليًا عن كل ما سُرق منها في الماضي، حيث قدر ذلك بحوالي نصف مليون جنيه، لكنه فاجأها بعرض 3 ملايين جنيه بدلًا من ذلك.

وفرحت إخلاص كثيرًا وذهبت لاستلام الأموال من عبد العاطي، إلا أن شادية سخرت منها أثناء ذلك، وردت عليها إخلاص، وبعد استلام الأموال، عادت إخلاص إلى منزلها، لكنها استيقظت في اليوم التالي لتكتشف أن الأموال قد سُرقت منها بالكامل واختفت دون أثر.

من ناحية أخرى، قرر نصها زيارة إبراهيم ليقرأ معه فاتحة صفاء، لكنه طلب منه ألا يخبرها بالأمر في الوقت الحالي، مؤكدا أنه سيفاجئها في الوقت المناسب، أما إش إش، فقد نزلت من غرفتها إلى ردهة الفندق، حيث التقت بنصة الذي منحها هاتفًا جديدًا بشريحة جديدة، لتتمكن من التواصل من خلاله مع الضابط معتصم بشكل سري، كما منحها مبلغ مالي.

ولاحقًا، صعدت إش إش إلى غرفتها عبر المصعد، غير مدركة أن هناك شخصًا يراقبها، ويتابع تحركاتها عن كثب، ليقوم بإبلاغ رجب بكل خطوة تخطوها.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.