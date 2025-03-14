أمير طعيمة يكشف حقيقة خلافه مع الهضبة

كشف الشاعر الغنائي أمير طعيمة حقيقة خلافه مع الهضبة عمرو دياب، بسبب عدم تعاونهما مع بعضهما البعض منذ عام 2011، باستثناء عمل دعائي جمع بينهما منذ عامين.

عمرو دياب وأمير طعيمة

وقال أمير طعيمة خلال لقائه في برنامج “حبر سري” والتي تقدمه الأعلامية إسما إبراهيم":"الحقيقة مفيش خلاف والقصة وما فيها أني أنا وعمرو دياب فعلا مشتغلناش مع بعض من 2011، واشتعلنا مع بعض من سنتين في أغنية دعائية ولكن مفيش خلاف.

وتابع: بصراحة من فترة صغيرة كان في مشكلة مع أيمن بهجت قمر وأنا كنت مغلطه فيها وحصل هجوم كبير عليه، والناس أبتدت تقلل من أغانيه مع عمرو دياب ودخلت دافعت وقولت إنه عمل أغاني مهمة مع الهضبة.

وأضاف أمير: عمرو دياب بيظهر في حياتي على فترات والفترة اللي بيظهر فيها أحيانا مش بيحصل عمل يظهر للناس، والفترة الأخيرة كان فيه مشاريع أننا نقدم حاجة للجمهور، وهو وش الخير عليا من ساعة ما اشتغلنا مع بعض في عام 2000 وكان سبب شهرتي، والتطور سبب استمرارية ونجاح عمرو دياب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.