الجمعة 14 مارس 2025
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ثقافة وفنون

المداح 5 الحلقة 15، مواجهة حمادة هلال لفحيح تتصدر التريند

المداح.فيتو
المداح.فيتو

تصدرت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل المداح 5: أسطورة العهد بطولة الفنان حمادة هلال، المحتوى الرائج على موقع "فيسبوك" بعدما أثارت ضجة كبيرة بين الجمهور، حيث كانت مليئة بالأحداث المثيرة والتطورات السريعة في أجواء من التشويق والإثارة.

المداح 5 الحلقة 15

بدأت أحداث الحلقة 15 بمشهد فلاش باك، حيث توجه جعفر الشيخ جاد إلى صابر لمساعدته في تذكر خريطة كانت ست الحسن قد حاولت محوها من ذاكرته.

واكتشف صابر مرضه أثناء حديثه مع الدكتورة فاتن، مما دفعهما للذهاب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وحاولت منال التواصل مع رحاب، لكنها فشلت. فيما بعد، استسلمت رحاب لفتح كتاب السحر بعد إقناعها بوجود قوة كبيرة داخلها.

وقام الشيخ وفيق بزيارة منزل صابر، محاولًا التلاعب بأفكار والدته لإقناعها بأن صابر قد تغير.

قام صابر بملاحقة فحيح، التي أشعلت نارًا حوله، مما أدى إلى عبور أحد الجن من خلالها.

يذكر أن  مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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