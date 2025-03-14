مسلسل حياة أو موت يخرج من سباق النصف الثاني من دراما رمضان

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥؛ خرج مسلسل حياة أو موت بطولة الفنانة حنان مطاوع من سباق موسم دراما رمضان الحالي ٢٠٢٥.

وكان من المقرر أن يتم عرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان؛ لكن تقرر تأجيل عرضه لأسباب تتعلق بعدم استكمال تصوير الحلقات.

مسلسل حياة أو موت

مسلسل "حياة أو موت"، مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هاني حمدي ومن إنتاج أحمد السبكي ويشارك في بطولته بجانب حنان مطاوع، رنا رئيس، سلوى عثمان، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، مصطفى حشيش، محمد المغربي وآخرين وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.