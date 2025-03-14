ولاد الشمس 2025 الحلقة الأخيرة، مفتاح يضحي بحياته لحماية ولعة والقبض على بابا ماجد (صور)

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة 15 من مسلسل ولاد الشمس للفنانين أحمد مالك وطه دسوقي مشاهد حزينة، حيث بدأت بمشهد وفاة “مفتاح” الذي يقوم بدوره طه دسوقي، حيث إنه ضحي بنفسه من أجل صديقه ولعة، وتلقى طعنة بالسكين من أحد رجال ماجد الذين أرسلهم لسرقة ملف يحمل معلومات خطيرة تتسبب في سجنه.

وتتوالي الأحداث، وتستعرض الحلقة عددا من المشاهد الفلاش باك، والتي تضمنت أسعد اللحظات التي جمعت بين ولعة ومفتاح قبل وفاته، ودخل ولعة في حالة صدمة أثناء دفنه لصديقه مفتاح.

وتستمر الأحداث ويعثر ولعة على مكان “بابا ماجد” محمود حميدة بعد هروبه من الدار، ويتصل بالشرطة لإلقاء القبض عليه بسبب أفعاله غير المشروعة.

الحلقة 14 من مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس، وكانت قد شهدت الحلقة 14 من مسلسل ولاد الشمس لأحمد مالك وطه دسوقي أحداثا مثيرة.

وتضمنت الحلقة، مشهد مؤثر بين الأم والابن، حيث قامت والدة أحمد مالك “ولعة” بكسرة قلبة عندما تبرأت منه وأخبرته أنه لا تعرفه وأن نجلها توفي، في حين أن “ولعة” بكى أمام أعينها ويخبرها أنه أمامه ولم يتوفَ، ولكنها صممت أنه ليس نجلها وطردته خارج المنزل.



وتتوالى الأحداث، ويكتشف “ولعة” أن محمود حميدة “بابا ماجد” صاحب دار ولاد الشمس عمه شقيق والده الراحل، وفي مشهد مواجهة قوية بينهما، قال “بابا ماجد” لولعة إنه أخفى عليه أنه عمه لكي يحميه من والدته التي تزوجت بعد والدها الراحل وغادرت مصر

وتذهب “هويدا” إلى بابا ماجد بعدما شعرت بالذنب تجاه “ولعة” الذي أخبرها أنه نجلها وأنه ما زال حي، وصدمها بابًا ماجد وأخبرها بأنه أخذ منها نجلها لأنها كانت تريد الاستيلاء عليى أموال والده.

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